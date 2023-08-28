В Азербайджане обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) за последнюю неделю.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, за последнюю неделю зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусом.

26 человек выздоровели, умерли 5 пациентов.

До сих пор в стране выявлено 832 182 факта заражения, из них 821 773 человека прошли лечение и выздоровели, в настоящее время насчитывается 109 больных. На сегодняшний день скончались 10 300 человек.

За последнюю неделю в связи с выявлением новых случаев заражения было проведено 3 386, всего на сегодняшний день — 7 671 823 теста.

За минувшую неделю введено 70, всего за прошедший период — 13 968 927 доз вакцин.