В Азербайджане выявлены 49 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлены 49 новых случаев инфицирования коронавирусов, вылечились 46, скончался один человек, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончался гражданин 1960 года рождения, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также болел хронической обструктивной болезнью легких и ишемической болезнью сердца.

На сегодняшний день в стране выявлено 1 766 случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 1 267, скончались 23 человека. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 476 лиц, из них состояние 18 оценивается как тяжелое, 26 — средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 137 379 тестов.