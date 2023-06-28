В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом, 8 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 942 случая заражения коронавирусной инфекцией, 821 637 человек вылечились, 10 282 скончались, число активных больных – 23.

За прошедшие сутки проведено 310 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 643 211 тестов.