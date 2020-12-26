В Азербайджане возобновляется упрощенное декларирование при e-торговле

С 1 января 2021 года начнется реализация усовершенствованного проекта «Упрощенная декларация — электронная торговля» (Smart Customs).

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете. Smart Customs, применение которого временно было приостановлено в связи с текущей ситуацией в стране, будет представлен пользователям в усовершенствованной форме.

С 1 января станет обязательным декларирование через приложение Smart Customs почтовых отправлений физических лиц и заказов из-за рубежа через компании-перевозчики. Подробную информацию об использовании приложения можно получить на официальном сайте Государственного таможенного комитета и в его аккаунтах в социальных сетях. (https://youtu.be/WcE7VBCosYk).

«Новый проект будет способствовать более прозрачному и быстрому осуществлению электронной торговли, повышению уровня обслуживания, устранению потери времени, обеспечению прозрачности, минимизации контактов между гражданами и чиновниками, правильному ведению таможенной статистики, эффективному использованию имеющихся ресурсов», — отмечается в сообщении.