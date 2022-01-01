С сегодняшнего дня в Азербайджане будут применяться новые пошлины за выдачу и замену водительских прав, это отражено в поправках к «Закону о государственных пошлинах».

Так, с 1 января сборы за национальные и международные водительские права на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами повышены с 20 до 40 манатов.

— Плата за повторный допуск к национальным и международным водительским удостоверениям для управления автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами повышена на 10 манатов и установлена ​​в размере 20 манатов.

— Плата за другие водительские права, в том числе за водительские права трактора, увеличена до 10 манатов. Ранее этот показатель составлял 5 манатов.