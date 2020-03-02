В Азербайджане уничтожены сотни килограммов импортной утятины

ООО «Aznur» обратилось в Агентство пищевой безопасности для получения сертификата пищевой безопасности на замороженную утятину торговой марки «Галерея вкуса», импортированной из Беларуси, сообщает Агентство.

Взятые с продукции образцы были передан для исследования в лаборатории Института пищевой безопасности.

По результатам анализов в составе мяса были обнаружены патогены и сальмонелла, и по причине несоответствия нормативно-правовым актам утиное мясо чистым весом 317 килограммов было уничтожено на Сумгайытском полигоне опасных отходов.(trend)

| 2020-03-02T16:18:49+00:00 2 марта 2020, 18:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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