6 ноября пройдет Финал чемпионата мира по киберспортивному турниру «League of Legends» в прямом эфире по всему миру, включая и Азербайджан, сообщает #.

Финал чемпионата мира по «League of Legends» («Лига легенд») 6 ноября в прямом эфире по всему миру станет кульминацией киберспортивного турнира «№1: One & Only.Where Champions Are Made». Финал будет транслировать на большом экране в кинотеатре Park Cinema.

Насладитесь каждым действием, стратегией и мастерством лучших в мире игроков «League of Legends», ведь мировой Финал будет транслироваться в прямом эфире из Chase Center в Сан-Франциско, Калифорния, поэтому для нашего региона это будет ночное мероприятие.

В дополнение к впечатлениям от уникальной трансляции каждый посетитель получит индивидуальный код, по которому сможет активировать внутриигровые уникальные предметы WORLDS 2022 Gaming Capsule* (при условии участия кинотеатра в акции), а также увидит церемонию открытия, представленную Mastercard, на которой выступит музыкальная икона Lil Nas X, исполнив гимн Worlds 2022 «STAR WALKIN».

*По коду игроки получат один случайный предмет из следующего списка 2022 Worlds Rewards Capsule:

• Один из эксклюзивных значков или эмотиконов Чемпионата мира 2022 года (за исключением логотипов команд).

• Киберспортивная капсула 2022 года

• Хекстековый сундук и ключ

В этом году капсулы Worlds Rewards 2022 разработаны таким образом, что дубликатов не будет!