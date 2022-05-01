В Азербайджане с 1 мая 2022 года отменяется требование об обязательном использовании медицинских масок.

Решение об этом принял Кабинет министров страны 22 апреля.

В целях предотвращения распространения в Азербайджане инфекции коронавируса (COVID-19) и ее возможных последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджана был продлен до 06:00 1 июля 2022 года.

В то же время использование медицинских масок на территории международных аэропортов и в учебных заведениях, действующих в Азербайджанской Республике, больше не является обязательным и носит рекомендательный характер.