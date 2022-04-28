Министр здравоохранения Теймур Мусаев прокомментировал распространение вируса гепатита неизвестного происхождения среди детей.

Как ообщает АПА, министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане нет каких-либо опасений по этому поводу.

По словам Теймура Мусаева,этот вирус распространился среди детей в 12 странах:

«В связи с этим в нашей стране нет причин для беспокойства. Число стран, в которых зафиксировано инфицирование, не так высоко. Происхождение также не совсем ясно. На сегодняшний день в Азербайджане не зарегистрировано ни одного случая заражения детей вирусом гепатита неизвестного происхождения. Вспышки заболеваемости гепатитом в нашей стране нет».