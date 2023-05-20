Граждане Турции, проживающие и работающие в Азербайджане, приступили к голосованию во втором туре президентских выборов, которые состоятся в братской стране 28 мая.

Как сообщает #, избирательные участки были открыты в 08:00 утра по бакинскому времени.

Число турецких избирателей, проживающих в Азербайджане, составляет около 6 600 человек.

Голосование, которое пройдет в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване, завершится в 22:00 22 мая.

Отметим, что согласно итогам подсчета голосов в первом туре на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51 процент голосов, Кемаль Кылычдароглу — 44,88 процента, Синан Оган — 5,17 процента, Мухаррем Индже — 0,43 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.