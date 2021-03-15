В Азербайджане меняется закон «О ветеранах»

В Азербайджане создается единая информационная база о ветеранах войны.

В связи с этим в закон «О ветеранах» предлагается внести поправку, согласно которой в главу 3 (Ветераны войны) будет внесен новый пункт.

Порядок ведения электронного реестра ветеранов войны определяется органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Создание реестра позволит вести учет числа лиц со статусом ветерана, отказаться от соответствующих удостоверений на бумажных носителях, определять в режиме онлайн статус лиц при их обращении в государственные органы, а также в проактивном порядке рассматривать их обращения в связи с правом на социальное обеспечение.