В Азербайджане, как никогда ранее, необходимо защищать гражданское население, школы и историческое наследие

С 27 сентября 2020 года азербайджанские территории, незаконно оккупированные вооруженными силами Армении, живут настоящей мученической жизнью.

С 27 сентября 2020 года, когда возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе и семи прилегающих районах, азербайджанские территории, незаконно оккупированные армянскими вооруженными силами, живут настоящей мученической жизнью.

В настоящее время под обстрелом широкомасштабной армянской военной операции азербайджанское гражданское население, их частные дома и гражданская инфраструктура вблизи линии фронта находятся под непрерывным обстрелом. Но не только это, вооруженные силы Армении уже не колеблясь делают то же самое в районах, удаленных от зоны конфликта, грубо нарушая Женевские конвенции 1949 года и игнорируя гуманитарную деятельность.

Недавно провозглашение гуманитарного прекращения огня, согласованное на встрече министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Армении в Москве при посредничестве Российской Федерации в целях обмена военнопленными 10 октября 2020 года в полдень и 18 октября прошлого года при посредничестве трех сопредседателей Минской группы, породило надежду на установление мира в регионе. Затишье было недолгим, так как вооруженные силы Армении продолжают с боевым упрямством бомбить жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры Азербайджана.

Вооруженные силы Армении не щадят гражданских лиц и школы в Азербайджане, что является полным нарушением международного права.

В последнее время армянские вооруженные силы совершили смертоносные нападения на второй по величине город Азербайджана Гянджу и промышленный город Мингячевир, а также на Хызинский, Абшеронский, Агдамский, Агджабадинский, Геранбойский Бардинский, Бейлаганский и Тартарский районы, целенаправленно атакуя города, расположенные вдали от зоны непосредственного конфликта, густонаселенные территории, богатые историческим наследием Азербайджана. Как видим, армянские вооруженные силы приняли решение о тотальной войне против азербайджанского населения и его самобытности.

Только 16 октября наблюдатели насчитали в Гяндже десятки погибших мирных жителей и разрушение множества домов и школ.

По состоянию на 13 октября в результате бомбардировки погибли 45 гражданских лиц, включая женщин, детей и престарелых, и 214 человек получили серьезные ранения. Среди пострадавших, согласно сообщениям, была семья из пяти человек, включая двух несовершеннолетних детей, а также учительница детской музыкальной школы «Тартар», 13-летняя ученица музыкальной школы «Нафталан» и 14-летний ребенок из Агджабади.

Многие жертвы были доставлены в больницы региона, которые подвергаются целенаправленным рейдам и добровольному обстрелу армянскими силами.

Кроме того, насчитывается более 1 505 частных домов, почти 70 многоквартирных домов и 241 объект гражданской инфраструктуры, которые были серьезно повреждены в результате бомбардировок и в настоящее время непригодны к эксплуатации.

С начала конфликта 38 школ и лицеев были преднамеренно обстреляны армянскими вооруженными силами. Школы, которые сегодня буквально распотрошены, разрушены детские площадки, опустошены пулеметами и обстрелами из снарядов.

В результате этих незаконных нападений школьное обучение было приостановлено более чем в 500 школах региона до дальнейших распоряжений, что помешало десяткам тысяч учеников добраться до школы.

Осудить военные преступления армянских сил и обратить внимание международного сообщества на нужды мирного населения Азербайджана

Армения грубо нарушает резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который настоятельно призывает все стороны в вооруженном конфликте уважать гражданский характер школ в соответствии с международным гуманитарным правом. Эти нарушения должны быть расследованы на международном уровне, а виновные привлечены к ответственности и преданы суду за военные преступления.

Здесь я хочу осудить военные преступления, совершенные военными силами Армении, и предупредить международное сообщество о нуждах гражданского населения Азербайджана и, в приоритетном порядке, о возвращении в школьную жизнь детей, лишенных из-за войны возможности получить образование.

Прекрасная совесть мира, кричащая в возмущении в этом конфликте, не должна быть заложницей только одной стороны; человечество, состояние человека и общечеловеческие ценности не изменяются. Раненый азербайджанский народ, убитые или раненые гражданские лица, семьи погибших, спасающиеся бегством от войны, имеют право на помощь и поддержку правозащитников.

Аяз Годжаев, исполняющий обязанности представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО

Статья была опубликована в Huffingtonpost 03.11. 2020