В Азербайджане выявлено еще 2 334 случая заражения коронавирусом, 2 092 человека вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

25 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 556 430 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 518 105 человек вылечились, 7 397 скончались, число активных больных – 30 928.

За прошедшие сутки проведено 13 193 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 334 410 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 38 082 человека.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 5 032, вторую дозу получили 9 580, бустерную дозу – 23 470 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 10 021 688, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 012 689, вторую дозу получили 4 464 036, бустерную дозу – 544 963 человека.