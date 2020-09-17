В Азербайджан прибыли новые спальные вагоны Stadler

Еще 10 спальных вагонов Stadler прибыли в Азербайджан, на этот раз из Беларуси. Вторая партия индивидуального заказа для ЗАО «Азербайджанские железные дороги» производилась на ЗАО «Штадлер Минск», сообщили БЕЛТА в бюро рекламы и маркетинговых коммуникаций ЗАО «Штадлер Минск».

Первые 10 спальных вагонов из партии, контракт на которую стороны подписали в 2014 году, производились на швейцарском предприятии Stadler и были поставлены в Азербайджан в конце марта 2019 года. Из Швейцарии в Азербайджан путь подвижного состава занял около двух недель.

Транспортировка следующих 10 спальных вагонов заняла примерно столько же — через Беларусь, Россию и Азербайджан. «Общая длина 10 спальных вагонов, сцепленных вместе, составляет 264 м. Сотрудники компании Stadler, находившиеся внутри подвижного состава во время его двухнедельного путешествия, смогли сами ощутить высокий уровень комфорта и удобство передвижения в спальных вагонах. Сейчас им предстоит последняя стадия динамического запуска в условиях инфраструктуры клиента», — рассказали в ЗАО «Штадлер Минск».

Новые спальные вагоны предназначены для международного сообщения по маршруту Баку (Азербайджан) — Тбилиси (Грузия) — Карс (Турция) — Стамбул (Турция). Их эксплуатационная скорость составляет 160 км/ч. Спальные вагоны — пяти различных типов.

В ЗАО «Штадлер Минск» отметили, что Азербайджанские железные дороги с 2014 года уже несколько раз заказывали подвижной состав у компании Stadler. В 2019 году были заказаны первые одноэтажные поезда FLIRT, из которых четыре поезда будут разработаны как межрегиональные с дизель-электрической силовой установкой, три электропоезда — как межрегиональные и три — как региональные. Согласно контракту первые поезда будут поставлены в Азербайджан в 2022 году.