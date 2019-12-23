В армии Пакистана исключили компромисс по Кашмиру

Начальник штаба сухопутных войск Пакистана Камар Джавед Баджва заявил, что Пакистан не готов к компромиссу по Кашмирскому вопросу. Об этом в понедельник заявила пресс-служба армии Пакистана.

«Наше стремление к миру не должно восприниматься как слабость», — заявил Баджва в ходе осмотра линии контроля в Кашмире. «Мы полностью подготовлены и способны отразить любую агрессию и готовы оборонять нашу страну, — добавил он. — Компромисса по Кашмиру не будет, чего бы этого ни стоило».

Визит начштаба сухопутных войск на линию контроля произошел спустя три дня после очередного обстрела контролируемой Пакистаном части штата Кашмир со стороны индийских войск. В результате нарушения режима прекращения огня тогда погибли по меньшей мере два человека, столько же получили ранения. (ТАСС)