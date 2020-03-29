В Армении увеличилось число жертв коронавируса

Два человека скончались в Армении от коронавируса, общее количество погибших достигло трех.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил армянский единый информационный центр, действующий в условиях объявленного в стране из-за коронавируса чрезвычайного положения.

«В ереванской инфекционной больнице «Норк» зафиксирована смерть двух человек — 55-летней женщины и 73-летнего мужчины, у которых была коронавирусная болезнь и сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

По последним данным властей, в стране выявлены 407 случаев заражения COVID-19.