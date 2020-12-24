В Армении объявлена мобилизация врачей

С 25 декабря 2020 года по 20 января 2021 года в Армении будет проведена мобилизация.

Как передает «Спутник-Армения», решение об этом было принято на очередном заседании правительства Армении в четверг.

Будут мобилизованы врачи мужского пола в возрасте до 35 лет из офицерского состава резерва Вооруженных сил. Срок службы – 2 года.

Уклонисты из офицерского состава резерва будут подвергнуты уголовному преследованию.

По завершении мобилизации их материалы будут отправлены в соответствующий отдел Следственного комитета Армении для возбуждения уголовных дел.

| 2020-12-24T13:20:17+04:00 24 декабря 2020, 13:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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