В Армении объявлена мобилизация врачей

С 25 декабря 2020 года по 20 января 2021 года в Армении будет проведена мобилизация.
Как передает «Спутник-Армения», решение об этом было принято на очередном заседании правительства Армении в четверг.
Будут мобилизованы врачи мужского пола в возрасте до 35 лет из офицерского состава резерва Вооруженных сил. Срок службы – 2 года.
Уклонисты из офицерского состава резерва будут подвергнуты уголовному преследованию.
По завершении мобилизации их материалы будут отправлены в соответствующий отдел Следственного комитета Армении для возбуждения уголовных дел.