В Армении начались аресты старших офицеров

Председатель комитета минобороны Армении по делам пропавших без вести и захваченных лиц Виталий Восканян сообщил об арестах офицеров, по вине которых в боях в Карабахе погибли военнослужащие.

Об этом передает Sputnik Армения.

«Любой, кто был вовлечен в действия, приведшие к неоправданной смерти военнослужащих, будет наказан по всей строгости закона. У нас уже есть арестованные», — сказал Восканян.

По его словам, в отношении офицерского состава воинской части на джебраильском направлении было возбуждено уголовное дело.