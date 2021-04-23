Увеличить количество и улучшить качество: справится ли с этой задачей отечественное высшее образование?

В нашей стране уровень вовлеченности учащихся после окончания IX класса в высшее и профессиональное образование значительно ниже, чем в развитых странах мира. Об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев во время выступления на международной конференции по управлению образованием.

По его словам, проблема должна быть решена инновационным путем в кратчайшие сроки. Минобразования был запущен проект краткосрочных курсов, классов с тематическим уклоном при учебных заведениях.

Министр заявил, что в последние годы число студентов, окончивших вузы, увеличилось почти на 30%. Но хотя министерство заинтересовано в том, чтобы больше людей получали высшее образование, важно, чтобы при этом не пострадало его качество.

Значительно увеличить число студентов вузов и при этом сохранить или тем более улучшить качество высшего образования будет очень непростой задачей. В этом уверен заместитель председателя общественного совета при министерстве образования Надир Исрафилов. Но эксперт подчеркнул #, что со стороны министерства ведется необходимая работа в этом направлении, для чего принимаются новые документы и различные стимулирующие меры.

Количество бюджетных мест увеличилось на 20%, студенты из малообеспеченных семей учатся за счет государства, будет, наконец, решен вопрос со студенческими кредитами. Одновременно с этим уделяется внимание развитию профобразования.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров сказал в беседе с #, что тоже принимал участие в международной конференции, проходившей в режиме онлайн.

По его словам, министр образования в своей речи отметил, что сегодня потенциал нашего высшего и среднего профессионального образования имеет возможность вовлечь в обучение порядка 40-60 тысяч человек.

Джахангиров уверен, что двери вузов должны быть широко открыты для всех желающих получить высшее образование. Но для этого нужно структурно и концептуально поменять систему подготовки в вузах.

«На Западе и в ряде стран СНГ, в частности в России, порядка 60-80% выпускников средних школ поступают в вузы и имеют возможность получить высшее образование. У нас эта цифра чуть более 30%, что очень мало. Сегодня готовится новый проект закона «О высшем образовании», где многие аспекты найдут свое отражение с учетом международного опыта в этой области»,– сказал эксперт.

По его словам, сейчас в нашей стране обязательным является 9-ти летнее образование, которое называется средним образованием. Дальше выпускник, не желающий продолжать учебу в школе, может поступить в колледж, ПТУ, либо никуда не поступать. Но, как считает Джахангиров, неправильно делать обязательным 9 лет учебы, а не 11.

«Это объясняется тем, что не все дети хотят столько учиться. Но дети хотят учиться, это взрослые не готовы их нормально обучать. В Туркменистане, например, было обязательным 8 лет учебы в общеобразовательном заведении, потом 10 лет, а сейчас 12 лет»,– сказал он.

Заслуженный учитель подчеркнул, что высшее образование ориентируется на потребности с учетом перспектив социально-экономического развития страны, потребности в рабочих местах и потребности просто повысить свой образовательный уровень. Престижными считаются те вузы, выпускники которых за короткий срок способны адаптироваться к условиям труда.

Нынче ценится умение легко адаптироваться к различным производственным условиям. Сегодняшним выпускникам школ придется по 3-5 раз менять профессию, так как идет радикальное изменение перечня востребованных специальностей. Главное –научить молодых людей общекультурным компетенциям, быть инициативными, способными к анализу и синтезу и т.д.

«Необходимость в компетентно-ориентированном образовании–то, о чем я говорю последние лет двадцать. И я очень рад, что министерство образования во главе с новым руководителем, системно начало заниматься этим вопросом»,– сказал он.

Затронул эксперт и вопрос студенческих кредитов, как важного компонента стимулирования молодежи для получения качественного образования. Помимо того, что они позволят молодым людям поступать в вузы, кредиты одновременно будут способствовать повышению ответственности вузов.

Для того чтобы высшее образование охватило больше граждан, оно должно быть доступным как благодаря студенческим кредитам, так и за счет увеличения количества бюджетных мест.

«Существует много профессий, в которых нет потребности в Баку, но есть потребность в регионах. Бесплатные места надо по этим специальностям отдать именно периферийным вузам. Но одновременно в них надо улучшить качество образования. Это будет решать социальные и демографические проблемы тоже, ведь часть людей, поехавших учиться в районы, там осядет»,– считает Джахангиров.

Решать надо целый комплекс вопросов, причем системно. В том числе вопрос кадров.

«Легко что-то решать технически. Например, сейчас педагоги, достигшие 65 лет, вынуждены уходить на пенсию, хотя они могут работать и в 75 лет. Это,– говорит он,– наиболее простое решение омоложения кадров. А логичнее было бы правильно организовать систему оценивания педагогов. Главным должен быть не возраст педагога, а его талант и профессиональные качества».

Несмотря на имеющиеся проблемы, как считает Джахангиров, сейчас предпринимаются меры для того, чтобы отечественное высшее образование двигалось в правильном направлении. Хорошим подспорьем для этого станет утвержденная президентом страны программа по повышению конкурентоспособности нашего высшего образования в 2019-2023 годах. Заслуженный учитель возлагает на этот документ большие надежды.