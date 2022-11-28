Производство меда в Азербайджане растет, и как считают эксперты, его достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос на этот продукт. И с развитием пчеловодства на освобожденных территориях меда в стране станет намного больше. Но необходимо защищать своих производителей, а также озаботиться вопросами экспорта данной продукции. Однако сейчас азербайджанский мед мало известен за рубежом. А ведь на нем можно неплохо заработать.

Согласно данным UN COMTRADE и International Trade Centrе, стоимость мирового экспорта меда в 2021 году составила 2673 млн. долл. В топе лидеров Новая Зеландия, Китай и Аргентина.

О том, что должна быть разработана концепция по экспорту азербайджанского меда сказал председатель правления Общественного объединения «Ассоциация пчеловодов Азербайджана» Бадраддин Хасратов.

По его словам, в настоящее время объем экспорта меда находится на очень низком уровне.

«Это связано с рядом причин. Необходимо исследование рынков, продвижение азербайджанского меда. Кроме того, мед не экспортируется в европейские страны, так как европейский рынок не принимает продукты животного происхождения из Азербайджана. Однако Агентство пищевой безопасности Азербайджана уже начало переговоры по этому вопросу. Европейский рынок — стабильный и дорогой рынок», – заявил он Trend.

Хасратов отметил, что азербайджанский мед — это продукт премиум-класса.

«К примеру, в арабских странах мед такого же качества, как азербайджанский, стоит более 100 долларов, однако мы экспортируем мед лишь в небольшое количество стран», – отметил председатель правления.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что наладить экспорт азербайджанского меда в разные страны при желании не так уж и сложно. Вопрос, почему к этому нет особого интереса у соответствующих структур.

«Но надо учитывать, что во многих странах мед стоит дешевле, чем наш мед. Пока мы не снизим стоимость нашего меда или не докажем потребителям, что он по качеству намного выше, чем иностранный, большим спросом за границей он пользоваться не будет. Кто потребители меда? Частные лица и кондитерская промышленность. И на их потребности надо опираться. Пчеловодство приносит достаточно высокую прибыль, но есть те, кто хотят заработать по максимуму. Однако, когда на освобожденных территориях начнут производить больше меда, конкуренция будет больше и тогда цена на эту продукцию может упасть», – говорит Агаев.

Пчеловод Олег Багров отметил, что слышал насчет планов по экспорту карабахского меда, и это будет бренд. Сейчас уже получают мед в Лачине и Кяльбаджаре.

Наш мед на сегодняшний день идет на экспорт в некоторые арабские страны и в Японию. В Россию, например, азербайджанский мед нет смысла экспортировать, у них своего достаточно. По его словам, желающие закупать мед оптом в стране для последующей реализации в других государствах есть, но проблема в том, что они предлагают очень низкую закупочную цену. Некоторые из них хотят приобрести мед по цене ниже себестоимости, что нереально. При этом они будут реализовывать потом этот мед по весьма высоким ценам.

«Чтобы пчеловоды были заинтересованы, должна быть оптовая реализация меда по нормальной цене. Сейчас стоимость всего выросла, пчеловоду надо на что-то жить, содержать семью. Расходов много. Немалая часть заработанного уходит на развитие пчеловодческого хозяйства», – подчеркивает Багров.

Как говорит наш собеседник, отечественным пчеловодам существенно осложняет жизнь то, что в Азербайджан завозится большое количество меда из других стран.

«К нам везут мед из Ирана, Грузии, России и т.д. При этом зачастую от меда там одно название или самый дешевый мед, который здесь продают дорого. Азербайджанский же мед очень качественный. И цены на него разнятся в зависимости от сорта. Вкус меда отличается в разных регионах. Было бы правильно, если бы в Азербайджане защитили интересы местных производителей меда, как это сделали в Турции», – делится он.

Отметим, что импорт меда в Турцию облагается пошлиной в размере 38,5%.