Азербайджанская культура понесла тяжелую утрату. 11 июля в возрасте 88 лет скончался народный художник Азербайджанской Республики Фазиль Наджафов.

Об этом сообщили АПА в Министерстве культуры.

Отметим, что Фазиль Имамверди оглу Наджафов родился 16 февраля 1935 года в Баку. В 1955 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени А.Азимзаде, а в 1961 году Московский высший художественный институт имени В.И.Сурикова.

7 мая 1988 года Фазилю Наджафову было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР», а 30 мая 2002 года – почетное звание «Народный художник Азербайджанской Республики». 15 февраля 2020 года за заслуги в развитии азербайджанской культуры художник был награжден орденом «Шохрат».