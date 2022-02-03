“Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки,

зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум,

зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории подправить?”

М. Жванецкий

Последняя череда событий заставляет все чаще задумываться — может нам тоже «что-то в консерватории подправить»? Что же явилось последней каплей для меня лично? Заявление «Табиб» о привлечении врачей с зарубежными дипломами. Вся деятельность и заявления этой организации часто выглядят такими наивными, что приходит мысль, что там работают две команды. Одна, которая, сумела в краткие сроки развернуть модульные больницы, быстро организовать учет больных и принципы лечения COVID 19. Другая, это та, которая делает вот эти наивные заявления, организовывает страховую медицину, регулирует работу поликлиник.

Странно, когда государственная структура вдруг в завуалированном виде перестает признавать дипломы местного университета. Хотя в этом тоже есть доля истины. Ни для кого не секрет, что в нашем медицинском ВУЗе часть педагогов делает вид, что учит, а часть студентов, что учится. И здесь, наверное, больше вины у студентов – трудно заставить учиться, если человеку не хочется.

Но оставим в сторону «Табиб». В его сторону только ленивый не бросил камень. Давайте посмотрим в другую сторону. В сторону нашего просвещения и культуры. Ведь сегодняшний итог безграмотных специалистов это следствие нашего образования за последние годы. К сожалению, достаточно долго «экспериментировали», что-то изобретали в средней школе. Итог – танцы учеников на парте во время урока, учителя, которых не уважают ученики, педагоги, которые могут внятно объяснить урок только за деньги и только не в школе. А еще наше ноу-хау – приемные экзамены в ВУЗы два раза в год, причем первый раз до окончания средней школы. Хотите получить диплом – пожалуйста. Но может знания? Нет. Цель большинства родителей школьников – диплом для своего ребеночка. Какой, для чего и чем он займется после окончания ВУЗа — эти вопросы совершенно не представляют интереса, причем для всех участников процесса. Об этом начинают задумываться только тогда, когда уже поздно, после получения заветных «корочек».

Что же делать, как изменить ситуацию? Наверное, в начале нужно обществу самому решить — а нужно ли нам качественное образование вообще? Может все это побоку, и так жизнь коротка, и зачем тратить время на решение каких-то проблем?

А если все-таки решим заняться проблемой по повышению знаний и культуры, то нужно спросить самих себя – почему средняя школа не дает знания, и, главное, почему мы не хотим учиться.

И только искренне ответив на эти два вопроса, мы сможем понять, что делать дальше. И процесс «ВОЗРОЖДЕНИЯ» займет не менее, а может более времени, которое затратили на развал образования. И еще нужно навести порядок на нашем телевидении. Помните ленинское: «Важнейшим из искусств для нас является кино»? Учтем, что тогда не было телевидения, но стоит прислушаться к мнению человека, вместе с единомышленниками свалившего империю. Действительно, как средство агитации для нас важнейшим является телевидение. Его смотрит достаточно большой процент населения. И что он видит, чему учится? А чему могут научить безнравственные певцы и певички, у которых не сложилась личная жизнь, но они читают нам нравоучения? Чему научит подрастающее поколение их творчество? Что можно и нужно рисоваться, устраивать на виду у всех скандалы, оскорблять друг друга. Притом мужчина спокойно может оскорбить на передаче коллегу-женщину. Все в порядке вещей. Или же когда собирают в студию бомжей и начинают поучать их, как жить, а потом с умилением, за счет зрителей пытаются решить их проблемы. Притом те же люди, которые морально от них не далеки.

Другая беда это наше кино, особенно сериалы. Где все происходит, в какой стране? Почему все ненавидят друг друга, постоянно мстят и делают подлости. При этом в основном безнаказанно. Зло не наказывается. По мне, я бы закрыл все местные каналы лет на пять и запретил нынешним сотрудникам телевидения в будущем работать на ТВ-каналах. Нашему обществу, как и в других странах, требуются просветительские передачи, фильмы, положительные герои, с которых должны брать пример. Идеалом, к которому должна стремиться наша молодежь, должен быть не человек, который один может убить и покалечить десятки других людей, не тот, кто хитро ограбил банк и ничего ему за это не было, а простая личность, у которого счастливая семья, и уважают его не за силу и деньги, а за доброту и трудолюбие. И надо начинать с азов. Объяснить, напомнить заново — как нужно относиться к старшим, женщинам, слабым, к своим обязанностям. Что нужно обращаться с другим так, как ты хочешь чтобы с тобой обращались. Уважение, доброта и знания, а не ненависть, злоба и глупость должны быть нашими лозунгами. И если мы со всем этим справимся, то поверьте, придется вводить строгие ограничения в области миграции. Очень много людей захотят жить в такой стране и уже на всем готовом. А не как сейчас происходит, когда люди покидают свою РОДИНУ, не пытаясь что-то изменить в ней…

Фуад Расулов, специально для #