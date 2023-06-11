Будущее Луки Модрича находится под вопросом после нового предложения из Саудовской Аравии.

Как сообщает COPE, руководство ближневосточной лиги хотело собрать в ней всех обладателей «Золотого мяча» последних лет.

После решения Лионеля Месси присоединиться к «Интеру» из Майами саудовцы были вынуждены улучшить условия, на которых хотят сотрудничать с Модричем, чтобы не упустить и его.

Предложение настолько щедрое, что хавбеку «Реала» будет непросто его отклонить, и у знакомых с ситуацией людей есть ощущение, что теперь трансфер стал действительно возможным – совсем не факт, что Модрич останется в Мадриде.

Хорватский игрок примет решение в ближайшие дни.

В этом сезоне Ла Лиги 37-летний футболист провел 33 игры и забил 4 гола. (sports.ru)