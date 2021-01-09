«Unudulmayanlar»: Мурад Гусейнов о Шуше, мугаме и карабахских предках…

Директор Международного центра мугама, народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов представит Азербайджан на XXI Международном фестивале искусств «Встречи в Пекине», который впервые проходит в онлайн формате из-за пандемии.

Об этом, а также о деятельности центра мугама во время карантина и о планах, связанных с новой культурной столицей Азербайджана М.Гусейнов рассказал в интервью #:

— Когда состоится ваше выступление в рамках фестиваля «Встречи в Пекине»?

— Очень рад, что мое выступление было отобрано для участия в фестивале, в котором выступят около 30 тысяч артистов из 125 стран мира. В этом году отбор был очень серьезный, и впервые на фестивале будет представлено классическое музыкальное искусство, и одним из представителей в этой категории буду я. Поэтому испытываю большую ответственность и радость. Фестиваль грандиозный, к нему приковано внимание мировых СМИ. Он уже стартовал, и продлится до 4 февраля. Мое выступление состоится после 20 января.

— Какие чувства вы испытали в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Азербайджана?

— Меня переполняют самые радужные чувства. Мы переживаем золотой век нашей истории. Прежде всего, надо сказать о том, как мы признательны и благодарны нашему президенту Ильхаму Алиеву за то, что под его руководством была создана одна из лучших и боеспособных армий в мире и возвращены наши исконные земли, в течение почти 30 лет находившиеся под оккупацией армянских захватчиков. Освобождение родного Карабаха – это историческое событие, которое откликнулось чувством невероятной гордости и большого счастья в душе каждого из нас. С каждым днем мы будем все больше постигать эту радость и ее значение для судьбы народа и каждого человека.

Карабах – это земной рай, где священным является каждый отрезок земли. Но Шуша имеет особое, сакральное значение для азербайджанского народа. Этот город издавна называли «Консерваторией Востока». Шуша — родина выдающихся азербайджанских музыкантов, писателей, композиторов — Садыг — джана, Хана Шушинского, Джаббара Гарягды, Натаван, Сулеймана Алескерова и многих других. Испытав радость победы, сегодня мы продолжаем жить этим состоянием, ведь грядет небывалый расцвет Карабаха.

— Шуша – это еще и Родина ваших знаменитых предков…

— Я редко об этом говорил, и наверняка не многие об этом знают. Я азербайджанец, музыкант, как и для каждого из нас, Шуша для меня особый город. Но дорог он мне еще и тем, что здесь родился мой прапрадед — Мирза Адыгезал — бек, автор исторического трактата «Карабах – наме». Он был первым, кто написал историю Карабаха на азербайджанском языке, и никакого упоминания об армянах там не было и в помине.

Деятельность Мирзы Адыгезал-бека положила начало другим представителям нашего рода, которые также внесли свой большой вклад в развитие культуры и гуманитарной науки. Так, мой прадед Аскер ага Герани является одним из прародителей азербайджанской журналистики и национального театра.

— Вы знаменитый музыкант, и в то же время руководите одним из крупнейших культурных заведений нашей страны – Международным центром мугама. Есть ли у вас уже какие – либо конкретные планы и программы по проведению мероприятий в Шуше?

— Когда мы говорим о Карабахе, то одна из первых ассоциаций в голове – это знаменитая на весь мир Карабахская школа мугама. Сегодня мугам, как и все наше искусство, переживает золотые страницы своего творчества. Историческое возрождение нашего мугама началось в 2005 году, когда ЮНЕСКО включило азербайджанский мугам в Список шедевров устного и нематериального наследия, а затем и в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Мугам существует тысячи лет, и не только в Азербайджане, но только в нашей стране создан и открыт Международный центр мугама. В Азербайджане беспрецедентное отношение к мугаму со стороны государства. По инициативе первого вице президента Мехрибан Алиевой в регионах нашей страны были открыты 4 центра мугама. В своем недавнем выступлении президент Ильхам Алиев заявил о том, что новые центры вскоре появятся и на освобожденных территориях в Карабахе. Все это с гордостью возвращает нас к той великой культуре и истории, к которой всегда принадлежал наш народ.

Во время карантина мы не отдыхали ни одного дня. В рамках ограничений перенесли свою деятельность в онлайн формат, и она была достаточно насыщенной.

Теме Карабаха в нашем центре всегда уделялось огромное внимание. Мы приступили к съемкам документального фильма о выдающемся ханенде Бюльбюльджане, сняли кадры о его жизни в Тбилиси, где он провел много лет, в Баку, и с нетерпением дожидались съемок на Родине исполнителя, в Шуше. Презентацию фильма также хотим провести в культурной столице Азербайджана. С радостью будем проводить в новосозданных центрах мугама один из наших популярных проектов — Unudulmayanlar («Незабываемые»), а также «Вечера мугама» и мн.др.

— Какой вы видите Шушу через пару лет?

— Армянские нелюди превратили город в руины, совершили варварские деяния, каких не видела история. Убежден, что в кратчайшие сроки древняя карабахская земля воспрянет как птица Феникс. Шуша не просто возродится – Шуша станет одним из международных центров современной цивилизации! И если многие зарубежные гости, в том числе артисты и деятели культуры, приезжая в Баку, не хотят отсюда уезжать, то из города Шуша они просто не уедут.