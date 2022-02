Дипломатическая активность вокруг Украины нарастает с каждым днем. На здании Министерства иностранных дел в Киеве не успевают менять флаги стран, из которых прибывают высокопоставленные гости.

В начале февраля приехала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Планировалось, что с ней приедет и ее французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. Они должны были вместе побывать на Донбассе на линии разграничения. В таком формате не случилось, и германский министр отправилась на восток Украины в одиночестве. О причинах такого несколько ниже.

Практически одновременно с подобной программой визита в Украину приехал еще один дипломатический десант в составе глав МИД Чехии Яна Липавского, Словакии Ивана Корчока и Австрии Александера Шалленберга.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил на брифинге, что он с коллегами прибыл в Украину, поскольку ее безопасность является безопасностью всей Европы. «Чехия, Словакия и Австрия здесь, чтобы показать четкий знак, что выбор того, куда должна двигаться ваша страна за вами. Если вы выбрали западное направление, вы должны иметь возможность следовать за своей мечтой». По его словам, «Это основная причина, почему три европейских страны посетили Украину и выразили свою солидарность». Отметим, что до недавнего времени, по крайней мере, Австрия и Словакия не были замечены в особой поддержке Украины и рассматривались как политические клиенты Москвы.

Конечно, гвоздем дипломатической активности должен был стать визит в Москву и Киев президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Последнему пришлось отменить свою поездку на Донбасс вместе с Анналеной Бербок. В Берлине точно мимо этого не прошли.

Сам визит Макрона отличался скоропалительностью. По всем признакам решение о нем было принято буквально в последнюю минуту, иначе бы не произошел казус с совместной поездкой с Бербок. Скорее всего, это не главная причина того унижения, которое испытал Макрон в Москве как говорится по всем направлениям и тем не менее.

Начнем с очень символического факта. Французскому президенту пришлось ждать в самолете более 30 минут, но он так и не дождался, чтобы ему прислали соответствующий кортеж. Пришлось ему бедолаге по снегу идти от самолета к зданию аэропорта. К трапу президентского самолета не вышел, даже мелкий мидовский чиновник, чтобы проводить в зал для VIP гостей. И после такого унижения Путин при встрече спросил у Макрона: Do you have good trip? и получил ответ: Very good. Хорошо прошла поездка — очень хорошо.

Похоже, что такого откровенного унижения La Grande France — Великая Франция давно не испытывала. И если бы только это.

Переговоры российского и французского президентов продолжались несколько часов, в том числе за ужином и даже после совместной пресс-конференции. И что же в результате?

Как писала британская The Financial Times, Путин и Макрон достигли соглашения, что Россия не будет предпринимать новых «военных инициатив». Президент России, по словам источников издания, согласился вывести из Беларуси до 30 тыс. российских военнослужащих, которые задействованы в учениях «Союзная решимость-2022». Этот вопрос будет обсуждаться на дальнейших встречах, где планируется заключить соглашение о «структурированном диалоге по вопросам коллективной безопасности».

И тут же французский президент получил ответку. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неверными утверждения газеты The Financial Times о том, что в ходе вчерашних переговоров в Москве президенты Владимир Путин и Эммануэль Макрон заключили «сделку» по деэскалации конфликта вокруг Украины. Издание РБК приводит пояснения Пескова, что подобная «сделка» не могла быть заключена, поскольку Франция не является лидером НАТО. Не ровня La Grande France по кремлевским представлениям США, Великобритании и даже Германии.

О чем же в результате многочасовых переговоров договорились Путин и Макрон? Скорее всего, из французского президента удалось выдавить приверженность так называемым Минским соглашениям. Именно с этим он и приехал в Киев.

С Владимиром Зеленским не за семиметровым столом, а за обычным разговор продолжался полтора часа. Ничего нового Макрон не услышал. Украина категорически не согласна с российской интерпретацией Минских соглашений и от такой позиции не будет отступать ни при каких условиях.

После Киева Макрон провел переговоры с президентом США Байденом и канцлером Германии. И получил от них примерно такой же ответ. Никто оказывать давление на Украину, чтобы она в каком-то виде капитулировала перед Россией, не будет. Наоборот, поток оружия для ее защиты только нарастает, и чем больше Москва будет угрожать, тем сильнее решимость Запада наращивать оружейный ленд-лиз Киеву.

Французский президент в Москве совершил предательство не только в отношении Украины, но и своих союзников. Он дал понять Путину, что готов занять отдельную в пользу Москвы позицию в отношении требуемых ею, так называемых мер безопасности. Запад в лице НАТО и США дал однозначный негативный ответ на московские претензии-ультиматумы и тут Макрон вылезает со своей отдельной позицией по типу der Putin-Versteher — понимающего Путина. После ухода Меркель об этом не вспоминают даже германские социал-демократы. Наоборот, канцлер Шольц во время своего визита в Вашингтон дал ясно понять, что его позиция сдвинулась в сторону от понимания Путина.

После встреч со своими западными коллегами запал Макрона несколько угас. Хотя в Киеве он несколько раз повторил о необходимости выполнения Минских соглашений, но это все больше превращается в сакральную формулу. Каждая сторона ее понимает весьма различно.

Подведем некоторые итоги.

Во-первых, в очередной раз четко проявилась предательская роль президента Макрона и французской дипломатии. И ничего ее не берет. Страну публично унижают всеми способами, французскому президенту откровенно craché au visage — плюнули в лицо, а он сделал вид, что это la rosée de Dieu — божья роса.

Трудно сказать, почему так происходит. То ли это наследство еще де Голля с его антиамериканизмом, то ли из плотной коррумпированности Москвой французской элиты, то ли из желания подчеркнуть величие Франции из-за фантомных болей проигранной Второй мировой войны и неспособности самостоятельно освободить страну от захватчиков.

Во-вторых, налицо попытка Макрона перехватить дипломатическую инициативу у Германии, в том числе и минском процессе. Проблема в том, что Москве это совершенно не нужно. Кремль не воспринимает даже Берлин, а тем более Париж равными партнерами. Таковым там считают только Вашингтон, а на Пекин уже смотрят снизу вверх. Посмотрите кадры с открытия олимпиады в китайской столице и куда посадили Путина на этом мероприятии.

В Париже бы вспомнить Александра Пушкина и слова его героя «Напрасны ваши совершенства…», чтобы понять всю тщетность всех усилий Макрона и его министров.

В-третьих, если московский вояж был попыткой оказать влияние на ход избирательной кампании во Франции, то это было обречено изначально. Путину Макрон в Елисейском дворце не нужен. Любой другой кандидат его устроит больше, так что оказывать поддержку месье Эммануэлю он точно не будет.

В Украине визит французского президента был расценен как неудачный. Такова цена за унижение своей страны и предательство другой, как и своих союзников.