Умер нобелевский лауреат по физике Уоррен Андерсон

Американский лауреат Нобелевской премии по физике Филип Уоррен Андерсон умер в возрасте 96 лет. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на дочь ученого.

Андерсон стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1977 году совместно с Невиллом Фрэнсисом Моттом и Джоном Хазбруком Ван Флеком «за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем», указывает газета.

Андерсон является одним из создателей теории неупорядоченных систем. Он разработал количественную теорию ферромагнетизма, теорию «грязных» сверхпроводников. Экспериментально подтвердил существование эффекта Джозефсона (совместно с Джоном Роуэллом), ввел термин «слабая сверхпроводимость» и ряд других.

| 2020-04-01T01:38:40+00:00 1 апреля 2020, 06:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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