Украины хочет ускорить вступления страны в НАТО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что намерен обсудить в Брюсселе с представителями НАТО вопрос ускорения процесса вступления страны в Североатлантический альянс. Об этом он сообщил во вторник на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», который транслировался на YouTube-канале.

«Следующие три дня наша делегация будет работать в Брюсселе, <…> будут переговоры с евроатлантическими структурами, Североатлантическим альянсом, относительно вступления страны в НАТО, относительно ускорения этих процессов», — сказал глава правительства. Премьер сообщил, что в рамках визита состоится заседание Совета ассоциации «Украина — ЕС».

Ожидается, что Шмыгаль во вторник проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, после чего они сделают заявление для прессы.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой «о необратимости евроатлантического курса». (ТАСС)