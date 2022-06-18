Европейский песенный конкурс «Евровидение» в 2023 году пройдет в Великобритании, а не в Украине, сообщает #.

К такому сценарию склоняются организаторы и владельцы конкурса из Европейского вещательного союза (EBU).

В организации пояснили:

«Решение связано с текущей ситуацией в области безопасности».

Также отмечается, что в соответствии с правилами и для обеспечения непрерывности мероприятия EBU теперь начнет переговоры с Bеликобританией, занявшей второе место в этом году, о потенциальном проведении конкурса песни «Евровидение 2023 года» в Соединенном Королевстве.

Напомним, что 13 июня замруководитель офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал в своем Telegram-канале, что Украина уже начала подготовку к проведению песенного конкурса «Евровидение» — 2023.

Обсуждая город для проведения конкурса, украинские власти намеривались провести шоу в Мариуполе.

Рассматривались также города Львов и Киев.

Напомним, что победителем Евровидения — 2022 стала украинская группа Kalush Orchestra с композицией Stefania.

Россия от участия в конкурсе была отстранена в рамках санкций.

Азербайджан на конкурсе занял 16 место.