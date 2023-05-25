В Украине подтвердили удар по кораблю Черноморского флота РФ «Иван Хурс».

«Украинская правда» со ссылкой на собеседника в военных кругах пишет, что корабль получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.

24 мая ряд СМИ сообщали об атаке дронами на разведывательный корабль ЧФ РФ «Иван Хурс» в 74 километрах к северу от пролива Босфор — и в 400 километрах от подконтрольной Украине территории. В России утверждали, что экипажу удалось «отбить» БПЛА, а само судно якобы повреждений не получило.

В ответ оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту под предлогом «учений», а в Черное море срочно выпустили фрегат «Адмирал Макаров» с 8 «Калибрами».

По словам эксперта Александра Коваленко, в составе российского флота есть только еще один корабль подобного проекта (всего за 20 лет таких было построено два), что делает потерю данной единицы в линейке проекта болезненной для РФ.