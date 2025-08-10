Российская республика Коми, расположенная почти в 2000 километрах от границы с Украиной, впервые с начала войны подверглась атаке беспилотников. Дроны заметили в Ухте. Врио губернатора Ростислав Гольдштейн сообщил об эвакуации работников неких предприятий в зоне полета. Он добавил, что «пострадавших в результате падения» дронов нет.

По данным местных СМИ, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Власти эвакуировали его и торговый центр «Ярмарка», расположенный рядом, а также отключили мобильный интернет. Кроме того, была приостановлена работа аэропорта Ухты, о чем уведомила Росавиация.

Astra и украинский телеграм-канал Supernova+ сообщили, что речь идет об НПЗ «Лукойл-Ухтанефтепереработка». Источники «Суспільне» заявили, что операцию провело Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В результате был поражен резервуар с нефтепродуктами, произошел разлив, а также повреждена установка для переработки газа и конденсата. В ГУР уточнили, что завод снабжал топливом российскую армию. Канал «Коми Live» опубликовал видео последствий удара. На кадрах видна пробоина в одном из резервуаров.

По информации Mash, для атаки на НПЗ в Коми могли использоваться польские беспилотники FlyEye, запущенные из Черниговской области Украины (примерно 1700 км до Ухты). Данный дрон длиной 2 метра может находиться в воздухе около трех часов, его скорость составляет 120 км/ч. Он оснащен камерами и тепловизором для разведки и наведения, а также способен нести до 4 кг взрывчатки.

На сайте поврежденного НПЗ указано, что это крупное и старейшее в отрасли предприятие по переработке нефти, расположенное в Северо-Западном федеральном округе России. Завод принадлежит компании «Лукойл». Среди прочего там производят бензин и дизельное топливо. По разным данным, мощность НПЗ составляет от 4 до 6 млн тонн нефти в год.