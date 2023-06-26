Украинская IT-компания «Старлинк» по решению суда должна получить от компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, свыше $14,7 тыс. по делу о прекращении действия торговой марки, которая совпадает с названием системы спутниковой связи SpaceX. Об этом сообщило украинское агентство УНН.

По его информации, в пользу «Старлинк» со SpaceX должны взыскать 480 тыс. гривен (около $13,1 тыс.) расходов на профессиональную правовую помощь, а также 60 тыс. гривен (более $1,6 тыс.) затрат, связанных с проведением экспертизы.

Отмечается, что американская компания подала апелляцию после проигрыша иска в суде первой инстанции.