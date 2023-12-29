Похоже, что у российских властей плохо с деньгами. Собственно, об этом сказал Путин на встрече с молодыми учеными. По словам главного российского начальника, министр финансов Антон Силуанов буквально плачет, что денег у его министерства нет. Так что молодым ученым пришлось уходить со встречи с президентом with empty pockets, т.е. с пустыми карманами.

И хотя российская пропаганда развивает тезисы, что бюджеты на три следующих года сформированы на основе устойчивых базисов, на самом деле ситуация стремительно приближается к критической. Настолько, что финансисты начали предлагать меры, которые следует считать чрезвычайными.

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам министр финансов Силуанов внес предложение Путину задействовать денежные средства граждан, чтобы «обеспечить финансовый суверенитет», сохранить устойчивость финансового рынка и добиться развития экономики.

По его словам, речь идет о более чем 40 трлн рублей сбережений — это финансовые ресурсы граждан, которые «находятся либо на руках у населения, либо не участвуют в активных инвестиционных программах». При этом, 16,2 трлн рублей россияне скопили в виде наличных, из которых 11 трлн рублей приходилось на российскую валюту, а остаток — на иностранную. Объем таких сбережений «под матрасами» за первые 7 месяцев 2023 года увеличился на 250 млрд рублей, а с начала войны — почти на 2 трлн.

Другими словами, государство российское, как до него советское решило под разными соусами реквизировать все, что граждане отложили то ли в банках, то ли в матрасах на сложные времена или на первоочередные траты.

Государство решило изъять эти деньги, ему они сейчас гораздо нужнее, чем гражданам. Конечно, будут обещания все вернуть лет через 15-20. Пример есть. В 1950-е гг. советское государство отказалось выплачивать деньги по облигациям, которые заставляли граждан покупать в счет зарплаты. Есть нечего, но вы как-нибудь держитесь. И вот прошло почти 20 лет, и родная страна отказалась выкупать облигации, хотя клятвенно обещала. Потом при Брежневе облигации выкупили по заниженной стоимости. Это был постоянный неприкрытый грабеж и вот теперь все грозит повториться. При этом долги россиян перед банками выросли до рекордных 35 трлн рублей.

Личные сбережения граждан — это «хороший ресурс», сказал Силуанов Путину. Конечно хороший. Ведь война — это очень дорого и поэтому правительство России в следующем году намерено сократить расходы бюджета на поддержку национальной экономики на 6%, с 4,125 до 3,889 трлн рублей, а в 2025 году — еще на 16%, до 3,248 трлн рублей. Сэкономленные деньги власти перенаправят на военные расходы, доля которых в бюджете станет рекордной с советских времен — 10,775 трлн рублей из 36,66 трлн, или почти 30%.

Проблема с финансами имеет прямое отношение к происходящему на фронте в Украине. Как нами отмечалось, (https://zerkalo.az/chernye-dni-rossijskoj-aviatsii/) серьезно возросли потери российской военной авиации. При этом каждый такой самолет стоит от $50 млн и выше. Потерянные в Украине только в декабре текущего года 8 самолетов стоят не менее $400 млн.

Не успели в России прийти в себя от сбитых самолетов, как ВСУ нанесли очередной очень сильный удар по Черноморскому флоту (ЧФ). В порту Феодосии в Крыму были уничтожены большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» и учебный корабль «УТС-150».

На БДК от удара ракетами начался мощнейший пожар, а затем сильнейшая детонация размещенных на нем боеприпасов. Взрывы, их насчитали пять, были такой силы, что большие куски разорванных кораблей разбросало на большой территории. Крымский филиал ВГТРК и редакция программы «Вести» показали большой кусок обшивки БДК, упавший возле гастронома и по счастливой случайности не задевший людей. Сам обломок вошел в землю, как показала журналистка, в землю на 1 метр. Кстати, опомнившиеся российские телевизионщики этот репортаж быстро удалили, но интернет помнит все.

Как написал военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке на своей странице в социальной сети Х, показанный по местному телевидению крупный фрагмент корабля был обнаружен в 648 метрах от эпицентра взрыва. Он опубликовал траекторию его полета.

По данным Тг-канала Astra, на момент удара на борту находилось 77 моряков, из которых 33 числятся без вести пропавшими, а 19 ранены. Однако, по данным источника Тг-канала, эти цифры занижены. Министерство обороны России не подтверждает такие данные. Как пишет Тг-канал ВЧК-ОГПУ сразу после атаки под вопросом была судьба 57 членов экипажа и 16 местных, которые участвовали в разгрузочных работах. «Обычно в официальной статистике «играют» с цифрами (особенно при мощных взрывах), относя погибших к «без вести пропавших». Как показывает практика, родственникам придется через суды добиваться получения справок о смерти моряков. «Я все еще верю в лучшее», — пишут родственники.

Как отмечает украинский военный журналист Юрий Бутусов, «Вот экипаж корабля, видимо, искать продолжают. Но что-то подсказывает, что найдется он уже очень скоро — в многочисленных некрологах». Журналисты также обнаружили посты в соцсетях с черно-белым изображением «Новочеркасска» и надписью: «Помним, скорбим».

Сильно пострадал порт Феодосии, на относительно длительное время он стал неработоспособным. Железнодорожный вокзал поврежден настолько, что на него перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправляются на станцию Айвазовская.

Подведем некоторые итоги.

БДК «Саратов» был подбит ракетой «Точка-У» в ходе украинской атаки на порт Бердянска 24 марта 2022 года. При этом два других БДК — «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» — покинули стоянку. На одном из них, предположительно на первом, в результате попадания начался пожар. В июле 2022 года российские официальные лица заявили, что «Саратов» был распилен на металлолом.

Ракетный крейсер «Москва», на тот момент флагман ЧФ, 13 апреля 2022 года был поражен украинской ракетой «Нептун» и затонул.

Сторожевой корабль «Адмирал Макаров», после затопления крейсера «Москва» ставший флагманом ЧФ, морской тральщик «Иван Голубец» и одно не идентифицированное судно, по данным OSINT-исследователей, были повреждены 29 октября 2022 года в ходе атаки на базу в Севастополе.

БДК «Оленегорский горняк»» был поражен дроном 4 августа 2023 года в ходе атаки на базу в Новороссийске.

Дизель-электрическая подлодка «Ростов-на-Дону» и БДК «Минск» были серьезно повреждены в результате ракетного удара по Севастопольскому морскому заводу 13 сентября 2023 года.

С учетом последнего удара по БДК «Новочеркасск» у ЧФ осталось только пять больших десантных кораблей. По оценке министра обороны Великобритании Гранта Шаппса за последние 4 месяца Россия потеряла 20% от всего ЧФ.

Как сообщает крымско-татарское партизанское движение АТЕШ, Путин буквально в ярости от уничтожения БДК «Новочеркасск» и «УТС-150». В Феодосию направлена большая группа оперативников для расследования инцидента. Прибыло и начальство из Москвы

По всему городу останавливают местных жителей, в поисках наводчиков, проверяют телефоны, идут обыски в квартирах. Есть распоряжение о наказании руководства сил ПВО Крыма. Многих командиров планируют снять с должностей и отправить на фронт.

Партизаны из АТЕШ добавляют, что у россиян, несмотря на заявление о силе их противовоздушной обороны, нет возможности перехватывать ракеты Storm shadow британского производства, которыми был нанесен удар по БДК «Новочеркасск».

Еще одно очень важное обстоятельство. О нем пишут российские паблики — это значительный объем разведывательных данных, передаваемых союзниками Украине.

Как оказалось, у России практически отсутствует разведывательная авиация, технические средства разведки, а также агентурная сеть. Эффективность спутников в разы ниже, чем у американцев. Информация из космоса для стран НАТО транслируется в режиме online, а оттуда передается Украине. США предоставляют Киеву сведения со своих самолетов-разведчиков, летающих над Черным морем, Польшей и Румынией. Аппаратура, размещенная на них, позволяет контролировать всю территорию Украины и получать данные о происходящем на фронте и в тылу. Плюс сведения с беспилотников. Все эти информационные потоки совмещаются в единой системе и поступают украинским военным, которые тут же по ним наводят ракеты на цель.

Это вызывает зубовный скрежет у российских пропагандистов и военкоров. Они прекрасно знают, что российские подобные самолеты по всем параметрам уступают западным и к тому же их мало. Два из них были повреждены в Беларуси местными партизанами.

Все это заставляет российское командование передислоцировать практически все корабли ЧФ из Севастополя и Азовского моря в восточную часть Черного моря. В частности, в Новороссийск. Хотя, как показывает случай с БДК «Оленегорский горняк»» это совсем не гарантия безопасности.

По мнению некоторых военных аналитиков, украинское командование постоянно наращивает удары по военным объектам в Крыму и его инфраструктуре. Из-за этого осложняется логистика российских войск в Херсонской и части Запорожской областей. Тем самым может готовиться наступление ВСУ на левом берегу Днепра весной-летом будущего года. По мере движения фронта Керченский мост попадает в зону действия украинской артиллерии и будет разрушен. В таком случае снабжение российской группировки на полуострове станет практически очень сложной. При отсутствии надежного морского снабжения, а с оставшимися БДК это сделать невозможно, Крым может превратиться в ловушку.

Несмотря на участившиеся разговоры в западной прессе о так называемом военном тупике и необходимости начать переговоры с Россией, Киев демонстрирует готовность и определенные возможности для активизации военных действий. Конечно, если западные союзники продолжат и даже увеличат военные поставки.

И это важное политическое последствие успешных ударов по кораблям ЧФ. Украинская игра в города по кораблям ЧФ продолжится.