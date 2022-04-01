Украина пока не получила от России официального ответа на озвученное украинской делегацией в Стамбуле предложение относительно подписания международного договора о гарантиях безопасности.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Варшаве, сообщает Укринформ.

«Полноценного ответа мы еще не получили на предложения, которые были озвучены в Стамбуле. Мы видим определенные публичные комментарии, звучащие от российских официальных лиц. Но мы ждем полноценного формального ответа России», — сказал Кулеба.

Он добавил, что из этого ответа станет понятно, продолжает ли Россия прямо или закамуфлированно разговаривать на языке ультиматумов, или она все-таки наконец-то перешла к конструктивному обсуждению повестки дня и поиску взаимоприемлемых решений.

«Поэтому с нетерпением ждем этого ответа», — отметил глава украинской дипломатии.

Как сообщалось, 29 марта делегация Украины по результатам переговоров с РФ в Стамбуле объявила предложение подписать международный договор о гарантиях безопасности.

По словам главы фракции «Слуга народа», главы делегации на переговорах с РФ Давида Арахамии, речь идет о новой глобальной системе гарантий.

В частности, предлагается, чтобы к международному договору о гарантиях безопасности Украины присоединились члены Совета безопасности ООН, а механизм реагирования на угрозы был похож на статью 5 устава НАТО, но предусматривал не более трех дней консультаций в случае необходимости реагировать на угрозы.