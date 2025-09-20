Избыточное произведенное украинское оружие, которого достаточно на складах, предполагается продавать союзникам, чтобы за полученные средства финансировать производство дефицитных дронов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал во время встречи с журналистами. Глава государства рассказал о решении Ставки Верховного Главнокомандующего.

«Важное решение относительно управляемого экспорта нашего оружия. Сейчас мы находимся в моменте, когда у нас есть оружие, есть возможности, и не хватает финансирования. И это уже такое перманентное ощущение, что мы постоянно в каком-то дефиците, но очень не хочется уменьшать возможности производства», — сказал президент.

Как отмечает Зеленский, во время войны никто рисковать не хочет, но Украине нужны деньги на производство определенных очень нужных видов оружия, например, дронов для фронта.

«Поэтому, я думаю, так: где-то за 10 дней у нас будет концепт по экспорту», — добавил Зеленский.

Также, глава государства привел пример «морских дронов».

«Украина может производить их гораздо больше чем есть наших собственных потребностей. Это говорит о том, что или мы уменьшаем возможности производства, или мы даем возможность продавать именно то количество, которое можем. Тогда мы получаем соответствующие деньги, которые мы можем тратить на дефицитный дрон, на который у нас нет денег и которого у нас нет на поле боя в достаточном количестве», — пояснил глава государства.

Он добавил, что в Украине есть некоторое оружие высокого качества, есть остаток и возможности производить.

«Давать на это деньги, когда у нас дефицит, ну вы понимаете, глупо. А вот уменьшать производство не хочется. Будет три платформы. Первая платформа — США, вторая платформа — Европа, третья платформа — другие страны. Будет экспорт как частный, так и государственный, но с контролем того, что у нас на складах, с пониманием, что уменьшается, что увеличивается», — сообщил Зеленский.