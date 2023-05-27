Украина официально запросила у Германии дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы. Об этом написала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на свои источники.

«Президент Владимир Зеленский уже говорил об этом [о передаче ракет] канцлеру Олафу Шольцу во время своего визита в Берлин в начале мая», — сказано в статье.

Также отмечается, что представитель канцлера не захотел комментировать данную информацию, но федеральное министерство обороны подтвердило, что Украина запросила Taurus. Ранее сообщалось, что с соответствующей инициативой предоставить Киеву крылатые ракеты выступил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.

Газета уточняет, что ракеты могут подойти к истребителям F-16, которые Запад ранее пообещал передать Киеву. При этом, учитывая характеристики Taurus, Берлин становится перед важной дилеммой.