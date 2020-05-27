Украина заключила меморандум о поставках сжиженного газа из США

Правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с американской компанией Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках сжиженного газа (СПГ). Об этом украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в среду, 27 мая, на заседании кабинета министров. Документом предусмотрен ежегодный объем поставок СПГ как минимум 5,5 млрд кубометров, его цена будет определяться в соответствии с ценами на американской газовой бирже Henry Hub.

По словам исполняющей обязанности министра энергетики Ольги Буславец, меморандум «предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок СПГ и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС», указывает Reuters.

Как передает агентство «Украинские новости», стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. Меморандум предполагает строительство нового газопровода между польским газовым узлом Германовице и Бильче-Волицким подземным хранилищем газа в Украине. (DW)