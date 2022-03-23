Власти Украины в очередной раз обратились к международным партнерам с просьбой закрыть воздушное пространство страны.

Об этом на своей странице в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Дорогие партнеры! Не хотите видеть во снах мертвые глаза убитых украинских детей? Всего четыре шага: современная ПВО, если не можете закрыть небо; крылатые ракеты/боеприпасы для тяжелых реактивных систем; жесткое нефтяное эмбарго; тотальное закрытие портов для кораблей РФ», — написал М.Подоляк.