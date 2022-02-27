Американский миллиардер, инженер и предприниматель, глава SpaceX, сообщил, что сервис Starlink теперь активен в Украине. Другие терминалы в пути. Об этом он заявил в Twitter.

Таким образом бизнесмен откликнулся на просьбу украинского главы Минцифры, поддержать Украину в войне с Россией.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился к Илону Маску с просьбой обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету.

«Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс — Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса — российские ракеты бомбят украинские детские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке — прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому интернету!», — написал министр.

Также Федоров попросил Маска обратиться к гражданам РФ, которые его уважают.

Напомним, Starlink — инновационная технология лазерной связи. Эти спутники в первую очередь предназначены для обеспечения связи в полярных регионах и над океанами, где нет наземных терминалов. Для подключения к Starlink пользователь должен будет приобрести специальный терминал-приемник и оплатить абонентскую плату. (korrespondent.net)