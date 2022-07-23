Украинские военные нанесли в субботу удар по Дарьевскому мосту через реку Ингулец, используемому российскими войсками для своего снабжения. Это произошло через несколько дней после того, как был поврежден другой важный объект: мост через Днепр. Об этом сообщил советник губернатора региона, находящийся на территории, контролируемой Украиной.

«Каждый мост — это слабое место для логистики, и наши вооруженные силы умело разрушают вражескую систему. Это еще не освобождение Херсона, но серьезный подготовительный шаг в этом направлении», — написал в фейсбуке бывший депутат Верховной рады и бизнесмен из Херсонской области Сергей Хлан.

Заместитель главы оккупационного управления, созданного Россией, заявил, что мост был поражен семью ракетами из высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), однако при этом его функции удалось сохранить, сообщило российское информационное агентство ТАСС.

Эти утверждения не могли быть независимо проверены агентством «Рейтер».

Украина использует оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российским линиям снабжения и складам боеприпасов в ходе подготовки контрнаступления в Херсонской области. (golosameriki.com)