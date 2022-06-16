Крымский мост станет целью номер один для украинских военных в случае поставок Западом дальнобойного оружия, заявил в интервью «Крым.Реалии» генерал-майор Дмитрий Марченко, который руководит обороной Николаева с 24 февраля.

По его словам, благодаря этому мосту российская армия стягивает в Крым дополнительные силы.

«Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте, те, которые бегали в Симферополе и Крыму с русскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими».