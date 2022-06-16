Крымский мост станет целью номер один для украинских военных в случае поставок Западом дальнобойного оружия, заявил в интервью «Крым.Реалии» генерал-майор Дмитрий Марченко, который руководит обороной Николаева с 24 февраля.
По его словам, благодаря этому мосту российская армия стягивает в Крым дополнительные силы.
«Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте, те, которые бегали в Симферополе и Крыму с русскими флагами, они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими».
Марченко добавил, что при наличии необходимого вооружения украинские бойцы могут развернуть в конце лета контрнаступление с освобождением захваченных территорий.
В конце мая полковник ВСУ Владислав Селезнев говорил изданию, что через Крымский мост «происходит перемещение военных грузов, военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, которые принимают участие в боевых действиях». Он отмечал, что выведение объекта из строя будет «хорошей операцией стратегического характера».
В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Киев готов нанести удар по мосту в Крыму при первом удобном случае. Тогда в Кремле объявили, что это будет расценено как террористический акт. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил Украине ответным ударом. (moscowtimes.ru)