Украина и Турция могут создать договор о военном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой министерства нацобороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В ходе встречи, которая прошла на Украине, представители стран пришли к соглашению проработать возможность создания договора о военном сотрудничестве.

«Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», — сказано в заявлении.

Кроме того, Украина и Турция выразили готовность к взаимодействию на фоне привлечения первой страны к программе НАТО «Партнерство расширенных возможностей».

| 2020-07-10T21:19:50+04:00 10 июля 2020, 22:31|12345 (Пока оценок нет)
|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss