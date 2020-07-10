Украина и Турция могут создать договор о военном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главой министерства нацобороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

В ходе встречи, которая прошла на Украине, представители стран пришли к соглашению проработать возможность создания договора о военном сотрудничестве.

«Стороны договорились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны», — сказано в заявлении.

Кроме того, Украина и Турция выразили готовность к взаимодействию на фоне привлечения первой страны к программе НАТО «Партнерство расширенных возможностей».