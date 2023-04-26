В Россию вернулись 40 военных. Украинская сторона сообщила о возвращении 44 человек.

Как передаёт «Коммерсант», об этом сообщает министерство обороны России.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказано в сообщении ведомства.

«Среди освобожденных — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки», — написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

Кроме того, были возвращены двое гражданских. По словам Ермака, украинские военные, которые попали под обмен, участвовали в боях за Мариуполь, завод Азовсталь, Херсонскую область, а также в боестолкновениях в восточной части Украины. Среди них есть раненые, добавил он.