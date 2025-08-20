На саммите в Анкоридже (штат Аляска, США) Россия почти сразу пошла на уступки. Об этом заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News.

«Почти сразу на первой встрече на Аляске россияне пошли на уступки. Частью получения этих уступок было выяснение того, сможем ли мы увидеть, что россияне готовы быть более уступчивыми», — заявил он.

Уиткофф также отметил, что Дональд Трамп и Владимир Путин «фактически достигли прогресса в том, как мы можем прийти к мирному соглашению». Впрочем, спецпредставитель считает, что соглашение о прекращении огня «очень и очень легко сорвать, потому что оно не имеет всех составляющих».

«Мирное соглашение отличается. Оно гораздо более прочное. И президент начал чувствовать на этой встрече на Аляске, что у нас было согласовано много предпосылок для мирного соглашения, то почему бы не добиваться полноценного мирного соглашения? И, конечно, в этом сумасшедшем мире его критиковали за это. Я сидел, смотрел на это и, честно говоря, удивлялся», — заявил он.