УЕФА разрешил Азербайджану принимать международные матчи

Азербайджан и Армения получили право снова проводить матчи турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Apasport.az,  решение об этом на основе заключения договора о прекращении огня в Нагорном Карабахе принял Исполнительный комитет УЕФА.

Отметим, что запрет на проведение международных матчей в Азербайджане и Армении был введен УЕФА 20 октября в связи с возобновлением конфликта в Нагорном Карабахе. Из-за этого запрета сборная Азербайджана провела два матча Лиги наций на нейтральных полях.

ФК «Карабах» сегодня выйдет на третий домашний матч Лиги Европы в Турции.

| 2020-12-03T22:07:47+04:00 3 декабря 2020, 23:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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