Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонила протест турецкого «Галатасарая» на результат матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая 4 ноября в Стамбуле, завершилась со счетом 1:1. После игры турецкий клуб подал в УЕФА официальный протест из-за того, что в концовке матча после двух желтых карточек не был удален полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Живоглядов.

«CEDB заявляет, что протест, поданный «Галатасараем», является неприемлемым для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении УЕФА.

В следующем туре красно-зеленые сыграют с римским «Лацио», а «Галатасарай» сыграет с «Марселем». Встречи пройдут 25 ноября.

Ранее главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим заявил, что хотел бы переиграть матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом», который обернулся скандалом из-за ошибки арбитра.