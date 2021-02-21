Ученые оценили срок сохранения иммунитета к COVID-19

Специалисты из австрийского Медицинского университета Инсбрука заявили о сохранении иммунитета у переболевших коронавирусной инфекцией в течение восьми месяцев, сообщает Euronews.

Ученые наблюдали за иммунитетом к COVID-19 у людей, заразившихся коронавирусом на горнолыжном курорте Ишгль в Австрии.

«Исследователи обнаружили, что около 90% людей с положительным результатом теста в апреле все еще имели антитела к вирусу в ноябре», – указано в сообщении.

При этом руководитель программы Вегене Тамир Борена отметила, что полученные результаты подтверждаются аналогичными исследованиями в других странах.

«То, что мы обнаружили, сильно коррелирует с выводами нескольких других вышедших исследований, например, в Великобритании несколько недель назад, которые показали, что 88% людей все еще имеют иммунитет через шесть месяцев», – рассказала она.

| 2021-02-21T06:57:16+04:00 21 февраля 2021, 10:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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