У Турции появились последователи в Ливане

Весьма необычные на сторонний взгляд события произошли на днях в Ливане. Они идут вразрез с устоявшимися представлениями о том, что у восточных арабов несколько предвзятое отношение к Турции и туркам. Всё потому что арабские страны этого региона (и Ливан в том числе) были завоеваны и в течение многих столетий входили в состав Османской Империи со столицей в Стамбуле.

И вдруг, как сообщает Anadolu, антитурецкие выпады телеведущего-армянина вызвали протесты в Ливане. Что же произошло? 11 июня ведущий армянского происхождения ливанского телеканала New TV Нехсан Тер-Арутюнян допустил в прямом эфире оскорбительные выпады в адрес Турции, обвинив президента Эрдогана и османов в коварстве.

И это вызвало широкую негативную реакцию со стороны общественности страны. Высказывания Тер-Арутюняна спровоцировали шквал недовольства в соцсетях. В столице Бейруте и в городе Триполи на севере Ливана прошли многолюдные акции протеста. Участники демонстраций скандировали слоганы в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Турции и Османского государства.

В Бейруте протестующие собрались у офиса New TV, где потребовали от Тер-Арутюняна принести извинения Турции за скандальные заявления. По мнению митингующих, телеведущий пытался посредством очернения братской для Ливана Турции и спекулирования на мусульманской истории устроить провокацию, направленную против национального единства страны.

В рамках акции десятки молодых ливанцев с турецкими флагами совершили автомотопробег по улицам столицы в знак поддержки Турции.

С жалобой на действия Нехсана Тер-Арутюняна обратился в прокуратуру местный адвокат Зияд Джаафил. В ней говорится, что «пропаганда ненависти на религиозной и этнической почве запрещены законодательством Ливана. Также недопустимы любые попытки раскола национального единства Ливана». Копию текста жалобы адвокат разместил на своей странице в Facebook.

Позицию Джаафила поддержал и другой ливанский адвокат Тарик Шендеб, также осудивший антитурецкую риторику армянского ведущего.

Интересно, как подают эти события проармянские ресурсы. Например, зарегистрированный на российском домене, но действующий, судя по выходным данным, из Армении портал Инфотека24 пишет, что «ночью 11 июня протурецкие группы с легкой руки Анкары начали акции против ливанских армян». Сообщается, что после телеэфира Тер-Арутюняна некоторые протестующие «даже выражали свою гордость тем, что они являются потомками османов и солдаты Эрдогана».

Интересны и такие выкладки Инфотеки24: «Для тех, кто внимательно следит за событиями в Ливане, подобный конфликт был ожидаем, особенно если принять во внимание недавние чаяния Анкары и особенно ее коварные попытки обосноваться в Ливане, и с учетом того, что сегодня на севере Ливана в результате многолетних усилий сформировалось турецкое лобби, в котором есть религиозное влияние, деньги и различные виды поддержки. Сирия, Ливия и сегодня Ливан – новая программа, подготовленная Анкарой, против которой, к сожалению, суннитский арабский мир стал молчаливым и бессильным наблюдателем».

На видео, которое приводит портал, согласно его собственному комментарию «изображены представители проэрдоганских бандитов из разных частей Ливана, которые прибыли в район Аль-Жатит и «вооружены» турецкими флагами».

Антиармянскую акцию в Бейруте организовала протурецкая общественная организация, рассказал Sputnik редактор армянской газеты Ливана «Аздак» Шаан Гантаарян. Причем, название ее он почему-то не приводит.

Сам инцидент, по его словам, был локальным, но он исходит из общей политики Анкары. «Сейчас в стране действуют общественные организации, которые обслуживают интересы Турции. Это можно считать итогом целенаправленной турецкой политики по созданию зон влияния в Ливане. Основной целью не являются армяне. Главная цель в том, чтобы укрепить роль Турции в регионе в качестве основного игрока», — отметил Гантаарян.

К теме обращается и известный орган армянской диаспоры, действующий в Украине, AnalitikaUA.net, который взял комментарий у украинского эксперта-международника Ильи Кусы. По его мнению, эти выступления — частный эпизод, провокация, которая касается каких-то частных, мелких интересов отдельных политических групп.

«В общенациональном масштабе Ливана эти инциденты не являются значительными. К тому же, нужно понимать, что у Турции ограниченные ресурсы влияния на Ливан, а в стране не так много сторонников Анкары.

А общий фон ситуации в Ливане касается совсем других проблем: острого финансового кризиса, из-за которого вчера обрушилась национальная валюта, и сегодня люди протестовали, требуя от правительства спасти ситуацию и решить вопрос с дефицитом иностранной валюты», — считает Куса.

Отчасти, может быть, прав и он. Однако и от фактов не отвернешься – выступления ливанских граждан с протурецкими лозунгами и флагами были, тому есть фото- и видеоподтверждения. На основании чего можно допустить, что меняющийся Ближний Восток с каких-то пор стал объектом пристального внимания турецкого государства, его соответствующих органов. Судя по всему, теперь Анкара пытается приобрести вес и популярность в регионе среди народных масс не только тюркского происхождения. Акции в Ливане показывают, что первые результаты уже есть, и довольно ощутимые.