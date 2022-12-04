Власти Турции выступают за нормализацию отношений с Сирией, в то же время у Анкары нет сиюминутных планов по встрече президентов двух стран. Об этом сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, которое было показано в воскресенье.

«Я не знаю, состоится ли встреча президентов и когда, нам предстоит проделать много работы. У нас нет плана сиюминутно провести встречу. Мы работаем над улучшением отношений», — сказал Калын. По его словам, контакты с Сирией сейчас поддерживаются исключительно на уровне спецслужб и осуществляются, когда в этом возникает необходимость, в частности по вопросам безопасности или беженцев.

Говоря о планах проведения Турцией наземной операции на севере Сирии, Калын отметил, что Анкара не спрашивает ни у кого разрешения на трансграничные акции, так как решает вопросы устранения исходящих ей террористических угроз с сопредельной территории. «Мы не просим ни у кого разрешения, мы решаем вопросы устранения угроз нашей национальной безопасности. Другое дело, что мы координируем определенные вопросы с союзниками», — добавил он.

Официальный представитель президента Турции подверг критике США за поддержку в Сирии курдских сил, которые Анкара ассоциирует с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК). «Они говорят, что обеспокоены планами Турции провести операцию. Одно дело быть обеспокоенным, другое быть атакованными террористами в Стамбуле», — сказал Калын, напомнив о теракте 13 ноября на улице Истикляль, когда шесть человек погибли и свыше 80 получили ранения. (ТАСС)

