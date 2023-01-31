Экс-президент США Дональд Трамп столкнулся с нехваткой денег на свою предвыборную кампанию. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Трамп, который в последние годы был самым активным сборщиком средств Республиканской партии, за последние шесть недель прошлого года собрал около $9,5 млн. При этом с 1 октября до его объявления об участии в выборах 15 ноября его команде удалось собрать $11,8 млн.

NBC подчеркивает, что на сбор средств повлияло то, что они проходили во время промежуточных выборов в США, а также отсутствие Трампа в социальной сети Facebook.

Чтобы решить проблему сбора необходимых денег, Дональд Трамп решил поменять стратегию сбора средств. В частности, экс-президент привлек к сбору средств фирму Campaign Inbox, которая будет сосредоточена на сборе пожертвований от лиц с невысоким доходом. Также возможно, что Трамп может привлечь дополнительные силы для сбора денег онлайн.

Сообщается, что 99% людей, переводящих Трампу деньги, жертвуют ему $200 или меньше.

Эрик Уилсон, республиканский консультант по цифровому сбору, отмечает, что самым важным для Трампа в деле сбора средств должно стать его предстоящее возвращение в Facebook. «Почти 50% доноров-республиканцев заходят в Facebook каждый день. Поэтому, если вы не можете связаться с этими донорами, вы просто находитесь в невыгодном положении», — сказал Уилсон, ссылаясь на данные опроса.

28 января агентство Associated Press сообщило, что экс-президент США республиканец Дональд Трамп проводит первые предвыборные митинги.

В ноябре Трамп официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США в 2024 году.