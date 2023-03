Российская пропаганда весьма активно сейчас разгоняет фейк о проникновении в село Сушаны Брянской области диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ, численностью 40 человек. Вроде бы она захватила заложников и обстреляла то ли гражданский автомобиль, то ли школьный автобус с детьми.

Дальше у областных и нижнего ранга чиновников начинаются разночтения. Первым об атаке на Брянщину сообщил местный губернатор Александр Богомаз. По его словам, ДРГ проникла на территорию Климовского района в село Любечане. Диверсанты якобы обстреляли движущийся автомобиль. В результате один житель погиб, ранен десятилетний ребенок.

Российские информагентства сообщили, что шесть человек взяты в заложники в магазине села в Брянской области. Этого пропаганде оказалось мало, и они стали наперебой наращивать число заложников. У военкора Семена Пегова, украинской ДРГ было захвачено 100 человек.

Однако, власти села Сушаны заявили, что не знают о захвате заложников. Как сообщил глава Новоропской сельской администрации, «Никто не говорил нам, что есть заложники. Нахожусь в 18 километрах от населенного пункта Сушаны, и там проблемы со связью. Пограничные и военные работают на месте». Насчет обстрела школьного автобуса, то это вообще бред, так как в Сушанах давным-давно нет школы.

Появились сообщения, что в Брянскую область зашли бойцы Русского добровольческого корпуса. В этом есть определенные сомнения, так как эта легальная воинская часть находится под украинским командованием, а власти страны неоднократно заявляли, что не будут вести боевые действия за границей. И тем более нападать на гражданских лиц.

Все очень похоже на плохо режиссированную провокацию ФСБ, о чем в Киеве давно предупреждали на разных уровнях.

Вообще какая-то несуразная ДРГ. Об этом писал известный украинский военный эксперт Александр Коваленко, часто пишущий под ником Злой одессит. «Собственно, ДРГ численностью 40 человек? Интересно, российские пропагандисты сами себя слышат?». Таких ДРГ не бывает. Слишком большая численность и от этого малая мобильность, что мешает успешным действиям.

Есть сведения, что в Брянской области произошел побег из места дислокации вооруженных наемников из группы Вагнера. Именно сейчас их пытаются обезвредить, поскольку бывшие уголовники открывают огонь, в том числе, и по мирным гражданам. Известно, что они уже успели убить как минимум одного гражданского.

И еще один фейк. Говорят, что диверсанты имели повязки желтого цвета. Украинские военные не используют повязки такого цвета. Они по прошествии периода в несколько недель проводят смену цвета на синий или зеленый.

Плохо в Москве знают противника. Очень напоминает фейк с «приказом Зеленского». Знатоки в российской столице не удосужились узнать, что украинский президент подписывает указы (приказы — это из другой оперы) и его отчество по-украински не Александрович, так по-русски, а Олександрович. И так во всем, что касается Украины.

Вторая плохая новость для Москвы пришла из Индии. Банки вводят еще более серьезные условия контроля за соблюдением потолка цен при торговле российской нефтью. Перед руководством индийских НПЗ и банковских учреждений ставят условия предъявления доказательств, что поставки российской нефти находятся в рамках определенного Западом коридора цен с потолком в $60 за баррель. Как пишут индийские СМИ, сотрудничество с Россией в торговле нефтью становится настоящей головной болью для индийских компаний.

В последние дни территория России подверглась наиболее массированным налетам беспилотных летательных аппаратов за весь период войны.

Дроны нанесли удар по нефтебазе в Туапсе, упали в Белгородской области, долетели до Адыгеи, по одной из версий, вынудили закрыть небо над Петербургом. БПЛА упал в 100 км от Москвы, взрывы раздались возле аэродрома в Ейске.

Полеты дронов осуществляются все ближе к важным для российской власти точкам и часто остаются вне поля зрения ПВО. Так, например, в Туапсе раздались два взрыва — удар беспилотников, по данным Astra, пришелся по нефтебазе «Роснефти», в 30 метрах от которой находятся военные казармы.

При этом Z-каналы опубликовали снимки, как утверждается, обломков беспилотника, сбитого в Туапсе. На них четко видна маркировка израильского тактического БПЛА Aerostar компании Aeronautics Defense Systems Ltd. Израильский дрон на снимках опознал и американский OSINT-исследователь Генри Шлоттман. Он не считает, что Aerostar мог поступить в ВСУ напрямую от Израиля. «Куда более вероятно, что они [БПЛА] поступили из одной из стран НАТО, имеющих эти дроны на вооружении и уже снабжающих Украину».

В последний день февраля рядом с газо-компрессорной станцией «Газпрома» «Воскресенск» в деревне Губастово Московской области упал украинский ударный дрон UJ-22 Airborne компании «Укрджет». Его не сбили — он зацепился за деревья и потерял высоту. Вблизи деревни есть военный городок Луховицы-3, это радиоузел руководства Вооруженных сил России. По мнению Шлоттмана, запуск дрона в Подмосковье явно демонстрирует, что Украина «по-прежнему может атаковать российскую энергетическую и военную инфраструктуру в тылу, в частности, объект в Луховицах».

Сейчас украинский военно-промышленный комплекс действительно работает над массовым производством собственных БПЛА. Так, например, конструкторское бюро «Луч» еще с 2020 года разрабатывает боевой дрон «Сокол-300» с максимальной дальностью работы до 3300 км (вылет и возврат), радиусом управления 150-300 км и полезной нагрузкой в 300 кг. О его готовности не сообщается, но представители Укроборонпрома неоднократно говорили, что ВСУ располагает БПЛА, способные долететь до Москвы и Санкт-Петербурга.

Все происходящее вызывает заметную нервозность в России. Хотя пока о значительном ущербе военной инфраструктуре говорить рано, но сам факт залета БПЛА на такую глубину территории производит значительный психологический эффект.

Как считает Шарп, «Принести войну в дома россиян, чтобы они почувствовали, что такое специальная военная операция, чтобы поняли, что это обоюдоострое оружие. Сейчас произошел первый массовый удар по широкому спектру целей на разных глубинах и по двум большим географическим разбросам … Тенденция в том, что чем дольше идет война, тем больше усилий украинцы будут предпринимать для создания машин, способных проникать вглубь России».

Если полеты украинских БПЛА в глубину России пока имеют психологическое и медийное значение, то атаки в Крыму и на всю глубину оккупированной части Донбасса становятся уже в чем-то заурядным событием.

В Кадиевке были взорваны фуры с боеприпасами на территории местного завода. Судя по фотографиям, загорелось на значительной площади, а детонация продолжалась несколько часов. Были взорваны не только боеприпасы, но и спрятанная там техника.

По поводу последней пишет британский журнал The Economist. Как отмечается в статье, темпы производства танков для российской армии не позволяют восполнять потери в Украине. «Россия сможет производить 20 новых танков в месяц, а также восстанавливать 90 старых. Однако даже этого может не хватить, чтобы покрыть потери». Только под Угледаром российская армия за неделю, как пишет The New York Times, потеряла 130 танков.

В материале The Economist приводятся некоторые причины такого положения. «Расширению производства может препятствовать и нехватка деталей, особенно полупроводников и компьютерных чипов, необходимых для управления современными танками. Некоторые недавно отремонтированные танки, отправленные в Украину, содержат мешанину оборудования из разных моделей и не имеют высокотехнологичного снаряжения, такого как датчики скорости ветра, которые позволяют точно стрелять».

По мере того как война продолжается, Россия, вероятно, столкнется с дальнейшим снижением как качества, так и количества танков, а производство не сможет восполнить потери, делает вывод журнал.

Теперь сложим изложенные факты. Уже не секрет, что российская армия в Украине начинает во все больших масштабах испытывать снарядный голод. Появились данные, что и выпускаемого количества пороха не хватает, так как больше его на устаревшем оборудовании произвести невозможно. Обновить его тоже невозможно из-за санкций, а отечественного нет. Такое вот импортозамещение.

С броней тоже трудности. Украинские бойцы захватили документы российского командования, из которых следует, что нужно в первую очередь беречь технику. Людей не жалко, их много, а с танками, как мы видим, проблемы.

Количество дронов, иностранных и своего производства, в распоряжении ВСУ будет постоянно увеличиваться. Их параметры становиться все лучше. Следует ожидать расширение территории налетов и количество атакующих аппаратов.

Похоже, что мрачные перспективы войны для России начали осознаваться некоторой частью, с позволения сказать, элиты. В стране демонстрируется фильма «Ловушка 2022». В нем много славословий в адрес Путина, но при этом проводится мысль, что войну надо завершать. Зрителя убеждают в том, что отход на линию 23 февраля прошлого года не будет поражением. Украина в развалинах, и Россия добилась того, что хотела. Дальше воевать нет смысла, так как потери непропорционально растут. Выходить из войны с каждым днем становится все сложнее.

Вероятно, так называемая партия мира в Москве серьезно окрепла. Настолько, что получила возможность, открыто бросить вызов официальной пропаганде. И это только начало очень интересного процесса с далеко идущими последствиями.